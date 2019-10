KANEELISAIAKESTE PÄEV: vaesest ajast pärit lohutusmaius, odav ja lihtne valmistada (+ algupärane retsept) 

Kaneelirullipäeva tähistamise taga võib nüüdseks olla küll suhkrutootja Dansukker, ent sellegi poolest – oktoobri algusesse sobib kaneelirulli-austamine imehästi. Päevad on juba jahedamad, ent ikka kohati päikeselised. Kaneel on soojendav vürts ning värske saiakese kurdude vahel kohe väga omal kohal.

Kaneelisaiakeste päeva tähitsamine 4. oktoobril sai alguse, kui kokkamistarvikute tootjate ühendus Hembakningsrådet soovis oma 40. sünnipäeva erilisemaks muuta. Nende eesmärk oli hinnata ja tagant utsitada just kodust kokkamisharjumust, edastab Thelocal.se.

Ühendus uuris oma liikmetelt, kokkadet, kodundusõpetajatelt ja tavainimestelt, mis on esimene küpsetis, mis neile kodustest oludest pähe tuleb. Pea kõik vastasid – kaneelisaiake.



Kaneelisaiake „sündis“ Rootsis 1920ndatel aastatel. Ka taanlased ja soomlased on väitnud küpsetise enda rahvustoidu olevat, ent vaikimisi peetakse siiski sünnimaaks Rootsit. Esimese maailmasõja tõttu oli raha vähe ning perenaised pidid olema väga nutikad, et midagi maitsvat lauale panna. Kaneelisai on maitsekas ja odav valmistada ning muutus kähku populaarseks. Kodudest välja murdis kaneeliaiake tuntumaks 1950ndatel aastatel, mainib küpsetise ametlik kodulehekülg. Sel ajal muutusid populaarseks kohvipeod, kus peatäheks mainitud maius.



Kaneel ise jõudis Rootsi juba keskajal. Esimesed kaneeliga maiustused pakuti seal 16. sajandil kuningas Gustav Vasa pulmade puhul. Kuivatatud pärm, millega saiake kohevaks muuta, hakkas laiemalt levima 19. sajandil. Samal ajal vahetusid köökides lahtised leelõukad rauast ahjude vastu. Nisu muutus samal ajal odavamaks ning hakkas laiemalt levima. Nii saigi Rootsi küpsetiste-kultuur alguse.



Euroopa, ehk Rootsi kaneelisai on Põhja-Ameerika omast sitkema koega ning sisaldab kindlasti juba saia koostises kardemoni, mis annab maitsele hoopis teise ulatuse. Ameerika kaneelisaiad on laialivalguvamad, eeldavad sageli vormi ning neid süüakse suhkruse kastmega. Nende saiaosa on aga maitsetum.

Rootsi saiakesed on pisikesed, neid küpsetatakse kõrgema kuumusega lühemat aega. Kaunistuseks ei kasutatakse tuhksuhkrut ega ohtrat glasuuri, vaid tillukesi suhkrutükikesi. Soome saiakesed ehk "kõrvakiilud" on suuremad ning kaetud tuhksuhkruga. Eesti kaneelisaiakesed on pigem ülemerenaabritega sarnased.



Ameerikas armastatakse mõnedes kohtades kaneelisaiakestele lisada tšillit või süüa neid magusasse tšillikastmesse kastetuna.