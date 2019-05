UURING KINNITAB! Äkkidieedid toovad kaugemas tulevikus kaasa rohkem kõhurasva 

Rottidel tehtud uuringud näitasid, et järsult napile kaloraažile (võrdeline inimestel 800 kilokaloriga ehk väga karmi dieediga) pandud loomad võtsid küll kaalust alla. Kolme kuu möödudes aga oli neil rohkem kõhurasva kui nendel rottidel, kes toitusid normaalselt (inimskaalal 2000 kalori ulatuses). Lisaks kahanesid kiirdieedil olevate rottide lihased olematuseni, vahendab Daily Mail .

Lisaks muule tuvastasid teadlased, et näljadieedile pandud rottide organismis muutus vererõhu normaalse taseme (ehk mitte liiga kõrgeks muutumise) eest vastutav hormoon hüperaktiivseks.

Ameerikas Washington DC Georgetowni ülikooli teadlased nendivad täna tutvustatava uuringu põhjal, et need kaks tegurit – kõrgem vererõhk ja suurem kõhurasva hulk - võivad tulevikus põhjustada äkkdieetide harrastajatel tõsiseid südameveresoonkonna haiguseid.

Ka mitmed teised uuringud on näidanud, et järsud karmid dieedid on nii lühikeses kui ka pikemas perspektiivis inimese organismile kahjulikud.