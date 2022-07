RETSEPT | KUTLUURIPÄRAND SINU KÖÖGIS! Kiievi stiilis borš

Valmistamine

1. Pane supikondid loorberiga keema, niiet nad liiguvad vabalt vees ja peal on vähemalt kolme sõrme jagu vett. Riisu alguses hoolikalt vaht. Keeda vähemalt kolm tundi – võid seda teha ka eelmisel õhtul enne supi serveerimist. Pane peedid eraldi potti keema, lase keeda vastavalt suurusele kuni peedid on on pehmed (kuni 2 tundi).

2. Õngitse kondid välja, lase jahtuda. Eemalda kontidelt liha ning peenesta. Pane kõrvale. Kondid aga pane leeme sisse tagasi.

3. Nüüd tükelda kartulid parajateks, pigem väiksemateks tükkideks ning pane kontide juurde keema. Koori keedetud peedid, lõika peenikesteks lühikesteks ribadeks (Kiievis rõhutati just selle vajadust, osad teevad seda suisa julienne-ribastajaga) ning aseta nõrga äädikalahusega (2 tl äädikat ja niipalju vett, et peedid oleks kaetud) pooleks tunniks marineeruma.

4. Riivi porgandid ja peenesta sibul ja piprakaun ning prae päevalilleõliga kuldseks. Haki kapsas noaga peeneks. Lisa kõik kartulile. Kurna peedid äädikamarinaadist ja kalla ka supile juurde. Vala sekka ka tomatipasta ning peenestatud liha.

5. Lase supil veel veidi keeda, proovi kas kõik koostisosad on pehmed (peaksid olema). Serveerimisel jäta kondid kaussi, ehkki mõned inimesed oskavad ka neid oma supikausis väga hinnata.

HEA TEADA! Ära serveeri suppi koos hapukoorega juba leeme sees silmaks, vaid pane koor alati kõrvale! Puista supile peenestatud tilli ning paku kõrvale küüslaugust saia (rösti sai, vala päevalilleõliga üle, puusta peale küüslauku).

Suppi saab teha ka lihata. Sel juhul keeda enne puljong aedviljadest (või kasuta valmispuljongeid) ning punaseid ube.