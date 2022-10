SÜGAVKÜLM POLE IGAVENE | Vaata, kui kaua erinevad toiduained jääkambris vastu peavad

Toidutare , täna 08:04

Valmistoidu külmutamine tundub hea idee, kui soovid hoida igapäevaselt kokkamiselt aega ja raha kokku. See on ka viis veidigi tagada, et kojusaabuval lapsel on midagi tervislikku peale põgusat soojendamist hamba alla panna. Ent kas sa ka tead, kui kaua midagi võib sügavkülmas hoida?