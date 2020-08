TÄHELEPANU, TOMATID! 10 eripalgelist rooga hooaja lemmikmarjast 

Tomat on kõrge dieetilise väärtusega köögivili. Botaanikute jaoks on tegemist marjaga. Tomat sisaldab rohkesti väärtuslikke mikroelemente- vaskee, tsinki, joodi ja fluori ning orgaanilisi happeid. Roheline tomat sisaldab mürgist alkaloidi solaniini, kuid see laguneb keetmisel ja eriti hapendamisel.