KÕIGILE, KIRSSIDEGA: 10 keelt alla viivat maiust 

Kirsid ja nende sugulased murelid sisaldavad palju A-vitamiini ja palju teisi kasulikke aineid nagu kaalium, kaltsium ja foolhape. Kirsid on ka tuntud antioksüdandid. Lisaks on hapumaid kirsse seostatud unetuse vastu võitlemisega.

Kulinaarsest vaatevinklist võib kõik kirsisordid jagada maguskirssideks ja hapukirssideks.

Kasutamine.

Maguskirsse süüakse lihtsalt maiustusena või kasutatakse väga vähese töötlemisega.

Hapukirssidest tehakse pirukaid, kooke, kompotti, moosi, mahla, likööri ja veel palju muudki maitsvat ning pruulitakse kuulsat kirsiviina nimega Kirsch ja likööri Maraschino, mida mõlemat kasutatakse ka magusroogade ja küpsetiste maitsestamisel. Pisikestesse purkidesse pakitakse suhkrustatud kokteilikirsid, millega nimetusele vastavalt kaunistatakse kokteile ja pidulikke järelroogi.

Valimine.

Marjad olgu pingul koorega, tumepunased, läikivad, kuivad ja puhtad, ilma plekkide või pehmete kohtadeta. Eelistage alati vartega või vähemalt varrejäänustega marju. Varteta marjad annavad ostjale küll näilist kasu kaalu arvelt, kuid kahjuks immitseb varrest jäänud avast pidevalt mahla välja ning eks ka riknemine on nõnda hõlpsam tulema.

Säilitamine.

Kodus kallake kirsid kohe suuremasse madalasse kaussi, et marjad oleksid suhteliselt õhukese kihina; säilitage külmkapis. Peske vahetult enne söögiks tarvitamist ning tehke seda sõelal voolava vee all; varteta marjadest kausi põhja nõrgunud mahla tarvitage ainult läbikuumutatult kisselli või morsi valmistamiseks.

Puhastamine.

Pärast marjade pesemist eemaldage varred, kui see oli senini tegemata, ning võtke kivid välja. Kivide eemaldamiseks on olemas mitmeid mehaanilisi vahendeid, mis seda tüütut tööd oluliselt kergendavad.