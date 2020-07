KUIDAS KODUKOHVIKUT TEHA? 16 praktilist nippi, mis tagavad edu 

Samas ei ole väike ka seltskond, kes tulevad kodukohvikusse just põhjusel, et nad soovivad proovida midagi uut ja huvitavat. Seega kaasa menüüsse siiski midagi ka huvitavat, pisikese tvistiga. Lisaks, ära unusta, et üksnes heast toidust ei piisa, et inimesed just sinu kodukohvikus oma ostu sooritaksid ning sinna mõnulema jääks. Kena kujundus koduaias, sisukas ja laialdane turundus ning soe ja asjatundlik teenindus on need, mis lõpuks heal kodukohviku toidul mõnusalt seedida lasevad. Ja peamine – kodukohvikut saab ja tuleb teha ainult mõnuga, panna nii toidutegemisse kui teenindamisse palju armastust, kodutunnet ja seda imelist soovi rõõmustada oma külalisi.