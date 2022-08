JÄÄKÜLMAD TOIDUD | 10 retsepti juhuks, kui väljas on kuum ja tahaks midagi jahutavat

See supp on tõeline kergendus lõõskava suvepäikese käes rammestunud puhkajale! Jahe ja värskendav ning parajalt vürtsikas. Kui pole aega ja kannatust supi jahtumist tunni jagu oodata, tõsta see 10‒15 minutiks sügavkülma. Ja et nälg varsti pärast supi söömist taas kallale ei kipuks, siis paku kõrvale sinki ja sepikut.