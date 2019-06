ETTEVAATUST! Neid toite ei tohiks leitsakus süüa - hakkab veel palavam! 

Vürsikad rasvased road. Tõesti, piprad aitavad kuumust paremini taluda, ent tuleb meeles pidada, et enne, kui keha end higistamisega maha jahutab, tõstab tšillis sisalduv kapsaitsiin korraks kehatemperautuuri. Kui väljas on niigi 34 kraadi ning silme ees virvendab, siis äkki on kasulik rasvases, raskestiseeditavas kastmes kaunakestega toit kõrvale panna.



Toidud, mis viivad vett kehast välja. Kuumusega on iga tilk vett kehas arvel. Hoia kohvi ja tee joomisega leitsakus tagasi, sest nendes sisalduv kofeiin on tegelikult diureetikum - ehk viib vett välja. Samal põhjusel tuleks hoiduda mangodest, fenkolist, petersellist, asparaagustest. Või siis süüa endi pidades silmas, et tarbid vett ohtralt lisaks.

Unusta liha. Tõesti, õues on liiga kuum, et veel grilli hakata piinama. Jäta liha jahedamatele õhtutele, isegi kui kõne all on vaid kana või kala. Leitsakus eelista taimetoitu. Liha seedimine on energiamahukas ning loob kehas sooja. Seda on hetkel aga kõige vähem vaja.

Väldi rasvasid ja/või suhkrurikkaid palakesi. Šokolaad, magusad saiakesed ohtra glasuuriga ja rasvased pontšikud ei kuulu sooja ilma söökide hulka. Neid on raske seedida, ning liigsest magusatarbimisest lakke lendav veresuhkur on kuumaga üsna vastik kogemus – niisamuti, kui sellele järgnev langus. Pitsasugused rasvased road aga koormavad liiast seedimist.