Ära osta neid toidukaupu, vaid tee ise! Odavam, maitsvam ja tervislikum! ( retseptid!) 

Smuutid . Smuutid on tervislik viis kiiresti vajalik energia- ja vitamiinikogus kätte saada. Ent neid ei tuleks osta moodsate, lastetoitudest täiskasvanute snäkilauale liikunud tuubide kujul, sest viimased on taaskasutamatud ja loodusest peaaegu lagunematud.



Tee hoopis oma smuuti kodus blenderis valmis, kalla väikesesesse plastpurki (neid on palju igas kodutarvete poes) ja sul on just oma maitse järgi igatpidid keskonnasõbralik söögike kaasas. Lisaks – pea meeles, et poesmuutides on sageli suhkruga või liiga suhkrurikaste koostisainetega liialdatud.

RETSEPT: Troopiline porgandismuuti