VAJAD ÕLUT JA SIBULAT! Ehk kuidas grillida võimalikult puhtalt 

Jerseys asuva Bohemia restorani peakokk Smith soovitab Daily Mail i vahendusel, et inimesed ei jätaks oma grill peale söömaorgiat puhastamata. See kärbib oluliselt grilli eluiga ning roogade maitsvust ning võib põhjustada toidumürgitust. Grilli puhastamine aga pole sugugi tüütus, kui võtad arvesse neid profinippe.

3. Puhasta grillresti nõudepesuvahendise veega, loputa ning kuivata. Seejärel hõõru metalosad kokku toiduõliga, et vältida rooste tekkimist.

4. Kui sul on vaja grilli siiski puhastada, ära kalla kuumale grillile vett! See toob kaasa veel suurema segaduse. Vala hoopis natuke õlut grillile. Õllemullid toimivad puhastusvahendina ning sinul on põhjus õlut mekkida.