NURJATUD TOIDULÕKSUD: need tervislikuna näivad road ei lase kaalul alaneda! 

1. Salatid ei tähenda alati tervislikku.

Sellega on vast kokku puutunud iga kaalulangetaja. Salat tähendab iseenesesest vaid erinevaid kokkusegatud toiduaineid ja köögivilju. Mingit garantiid nende madala kalorsuse kohta see nimetus ei anna.

Salatite suurim patt seisneb enamasti kastmes, mis on traditsiooniliselt üsna toitev ja rasvane. Eriti rammus kaste, nagu näiteks parmisaniga rikastatud Caesari kaste võib sisaldada ühes triiki supilusikatäies koguni 78 kilokalorit.

Kui soovid kaalu langetada, väldi kreemjaid kooreseid kastmeid. Eelista kergemaid vinegrette või sega ise lauas kokku oma salatikaste tilgast oliivõlist ja ohtrast sidrunimahlast. Ning lisa musta pipart.



2. Ole ettevaatlik menüü “tervislik” sektsiooni osas.

Menüü nn tervislik osa on hea koht, kust sirvimist alustada, ent see ei taga iseenesest mitte midagi. Inimestel võib sõnast tervislik olla väga erinev arusaam. Ühe jaoks on rasvane koorene pastaroog tervislik juba siis, kui sinna on veidi brokkolit sisse segatud, teise jaoks on tervislik roog, mille staar ja põhikoostisosa ongi toosama brokkoli.

Suhtu tervisilikuks väidetud toitu pisukese kahtlusega. Mis tooraineid on seal kasutataud? Kui kaloririkkad need on? On need head, toitainerikkad kalorid?

3. Ettevaatust sõna krõbe juures! Ka kreemjas ja sametine võivad tähendada ka kaloririkast!

Sõnad krõbe ja krõmpsuv võivad menüüs tähendada värskeid, hamba all toredasti raksuvaid aedvilju, ent paraku ka rasvas fritüüritud toitu. Küsi kindlasti enne järgi, kummaga on tegu!

Samamoodi uuri, mida tähendab sametine või kreemjas koostis – kuidas see on saavutatud? Koorega? Või hoopis keedetud riisiga (lahjem variant).

4. Ära lase roal aedvilja püreesupp end eksiteele viia! See on enamasti kaloripomm!

See väärib eraldi sektsiooni, mis ongi tegelikust elust: Nii mitme kaalulangetaja tee on jäänud toppama, sest tee või tina – ei tule need numbrid maha!

No aga mis sa siis sööd? „Igal lõunal aedviljapüree suppi,“ vastab langetaja piinatud ilmel.

Okei. Lähme siis koos sööma. Saabub supp, siidjalt püreene.

„Millega teie supp püreestatud on,“ uurime.

„Ohtra vahukoorega,“ vastab teenindaja rõõmsalt.

Ehk siis pole imestada, miks see kaal ei alane...