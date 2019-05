ROOTSI LAUD ON TAAS MOES! 7 nippi unustamatuks emadepäeva peoks! 

Termin rootsi laud on enam levinud Euroopa idaosas. Inglisekeelsetes maades on selle nähtuse nimi puhvetistiilis laud. Rootsis kutsutakse taolist lauakatmise viisi nimega smörgåsbord.

Smörgåsbordi ajalugu ulatub keskaega, mil jõukamatel rootsi ja soome aadlikel oli kombeks nii oma külalisi külmlauas kostitada. Algselt ongi tegu külmlauaga, kus serveeriti käepäraseid võileivakesi ja muid näppude vahelt mugavalt söödavaid suupisteid. Laiema avalikkuse ette jõudis smörgåsbord 1939. aasta maailmanäitusel New Yorgi, kus Rootsi esindus tutvustas maailmale just sellist võõrustamismoodust. Ameerikas teatakse smörgåsbordi veel taani stiilis lauana ning sellist serveerimist kohtab sageli ka amishite asumites. Näiteks Jaapanis on aga nähtus tuttav kui viikingite laua nime all.

Neile aga, kes olid 70-80ndatel veel väga tillukesed või hoopiski sündimata, mõned lihtsad peotrikid, kuidas head rootsi lauda organiseerida.

1. Sul on vaja head lauda, mis on igast küljest juurdepääsetav. Kata see ilusa riidest pika laualinaga, et lisada pidulikkust. Või kui ruumi on tõesti vähe, kasuta nutikalt olemasolevaid pindu, nagu näiteks riiulinurki või aknalaudu magustoitude jaoks. Pea meeles, et põhilaud peaks olema piisavalt suur, et nõud ning vaagnad mahuksid mugavalt ära. Mugavus ja kergus on üldse siin märksõnaks – vali taldrikuteks väiksemamõõdulised alused, sest neid on mugavam käes hoida. Investeeri klambritesse, millega pokaale taldriku külge kinnitada. Söögivahendid nagu kahvlid aseta kaunisse anumasse – nii hoiab ka ruumi kokku. Pokaalid võiksid olla pigem väiksemad kui suuremad – see teeb nende ja taldriku käeshoidmise kergemaks.

2. Eelista roogasid, mida saab näppude vahelt süüa. Menüü koostamisel mõtle nagu pereema, kes tahab, et tema lased sööksid tervislikult ja mitmekülgselt. Ent ära pinguta üle, üks või kaks varianti mingist söögist piisab. Sul on seega vaja: midagi teraviljast või aedviljast – näiteks kartulisalatit või mõnd teraviljasalatit. Midagi tugevamat proteiiniallikat – lihapalasid või hautatud ube. Kergemaid snäkke – erinevaid tikuvõileibu või korvikesi täidisega. Kindlasti köögivilju vähemalt kahe erineva (mahedam ja vürtsikam) dipikastmega. Kergemaid magustoite – pisikeseks lõigatud plaadikooke või puuvilju koos juustuga.

3. Eelista roogade serveerimisel madalamaid anumaid, näiteks veidi sügavamaid vaagnaid, sest nii pääseb toidu tekstuur ja aroom paremini esile. Sügavamates kaussides peaks olema ainult need road, mis peavad soojad olema. Soe rootsi laud aga on hoopis raskem ja keerukam ning enamasti ka üsna võimatu, sest isegi kui toit on asetatud soojendajatele, kipub see soojuse mõjub ikkagi jahtuma ja paraku ka kiiremini kuivama. Niiet kasulikum on panustada traditsiooniliselt külmlauale.

4. Igal rootsi laual on omad nn staarid – näiteks sinu imehea kartuli salat või grillitud kanakoivad. Aseta need keset lauda ja jäta ümberringi natuke vaba ruumi. Ära unusta ka lauakaunistusi – nagu näiteks pisikesi lillevaasikesi või meelolukaid nipsasjakesi. Väga toredad kauakaunistused saab näiteks pitsidesse torgatud pisikestest lilleõitest või huvitavatest maitsetaime lehekestest. Väldi suuri bukette, mis varjutavad ära toidu või mis võivad roogi rikastada ebavajaliku õietolmu ja muu sarnasega.

5. Vali joogid ettevaatlikult. Kuigi peokorraldajad soovitavad alustada kangemate napsidega, võikski see olla pigem aperitiiv või tervitusjook. Edaspidi peaks olema võimalik jooke järjest lahjemaks timmida – nagu näiteks serveeri valget veini kõrvuti mulliveega, et neist saaks spritseri moodustada. Või siis õlut koos limonaadiga, et moodustuks vajadusel radler-tüüpi jook. Või mahla, et vahuveinist mimoosat valmistada.

6. Rootsi laud sobib suurepäraselt olukorda, kus ruumi on vähe. Ent lahendama peab kahetsusväärse probleemi - inimesed kipuvad siis jääma sööma laua ette, mis aga rikub vaba liikumise eesmärgi ning segab teisi. Seega tasub mõelda portatiivsete, ruumisäästlike istumisvariantide peale. Inimestele siiski meeldib einestades end kuhugi toetada. Need ei pea üldse olema midagi väga põhjalikku, piisab mõnest tõhusamast padjast, pikast pingist või isegi heinapallist vabas õhus peetava peo puhul?

7. Üks tüütumaid rootsi laua probleeme on see, et inimesed unustavad, milline taldrik või klaas oli just nende oma. Üks veidi nurjatu nipp seda vältida on kasutada meelega eri serviisidest nõusid. Võimalik on ka sõlmida näiteks pokaalidele ümber jala värvilisi lindikesi või ribakesi, mis aitaks joojal peake ootamatut tantsukutset enda anum ära tunda. Ole leidlik!