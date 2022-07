SÖÖ UNI ILUSAKS | Mida tuleks enne magamaminekut süüa ning ampsud, mida väldi iga hinna eest!

Väikene snäkk peale õhtusööki võib olla just see asi, mis paneb elust mõnu tundma. Toitumisnõustajad aga hoiatavd, et see peaks olema võimalikult väike ning sisaldama toiduaineid, mis ei ärrita organismi ning soodustavad rahunemist päeva pingetest. Ja mis kõige olulisem – kui just peab sööma, siis see snäkk võiks olla vähemalt tund enne uinumist!