SÖÖ UNI ILUSAKS | Mida tuleks enne magamaminekut süüa ja - neid ampse väldi iga hinna eest! 

Väikene snäkk peale õhtusööki võib olla just see asi, mis paneb elust mõnu tundma. Toitumisnõustajad aga hoiatavd, et see peaks olema võimalikult väike ning sisaldama toiduaineid, mis ei ärrita organismi ning soodustavad rahunemist päeva pingetest. Ja mis kõige olulisem – kui just peab sööma, siis see snäkk võiks olla vähemalt tund enne uinumist!

Mida siis tuleks süüa?

Banaanid on alati hea valik, kuna on kaaliumi ja magneesiumirikkad. Need aga on kasulikud närvisüsteemile. Magneesium on eriti hea neile, kel probleeme ärevuse või krampitõmbuvate jäsemetega.



Ka on kasulik enne uinumist juua veidi piima, kuna selles sisalduv aminohape trüptofaan on oluline õnnehormooni serotoniini sünteesimisel.

Trüptofaani leidub ka pähklites, tofus, täisteratoodetes, puu- ja juurviljades, kauniviljades munades.

Uneformooni melantoniini aiatavd toota teraviljad nagu kaer ja oder. Liaks on leitud, et uinumist soodustavad veel kirsid, viinamarjad ning tomatid ja kurgid.

Üks hea nipp luua mõnus une-eelne olukord on lubada endale enne uinumist üks täiskera-kaeraküpsis sooja piimaga. Või hoopis vähesoolane kurgi-tomatisalat hapukoore kastmes?

Mida tuleks vältida?

Toidud, mis mõjuvad stimuleerivalt, tuleks õhtu edenedes kõrvale jätta. Tundub lihtne, ent ka siin võib olla komistuskivisid.