ÕLU EI KUSTUTA JANU! Loe, kuidas siiski kesvamärjukesest kosutus kätte saada

Esimesed tunnused algavast vedelikupuudusest on sagenenud käigud tualetti ning järjest kasvav janu. See omakorda võib põhjustada nõiaringi, kus näiliselt janu kustutamise käigus juuakse end üha suuremasse ja suuremasse vedelikupuudusesse. Sealt edasi on tunnuseks uimasus, peavalu ning kuivav kurk.