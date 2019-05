ETTEVAATUST! Suhkruasendaja võib panna õgima, kuna röövib küllastumistunde 

Aspartaam on maailma igatsorti terviseorganisatsioonide poolt aktsepteeritud suhkruasendaja. Aspartaam sisaldab sama palju kaloreid nagu suhkur, ent on 200 korda magusam. Sestap on ta väga levinud magustaja karastusjookides, magustoitudes ning ka ravimites.



Uuringud on näidanud, et aspartaam on iseenesest inimese organismile kahjutu. Selleks, et keha omastaks normist enam aspartaami, tuleks ära juua näiteks 16 purki magustajaga karastujooki.



Probleemid aga tulevad sisse mujalt. Magusal maitsel on nimelt oluline roll meie ainevahetusel. Kui aju saab signaali, et kõhtu on jõudmas midagi magusat, tekib suurem valmisolek kaloreid omastada ning peatselt saabub ajju signaal küllastumisest, mis kaitseb ülesöömise eest, edastab Medical News Today.



Kui aga seedekulglasse jõuab toit või jook, millel on küll tugev magus maitse, ent praktiliselt olematult kaloreid, on magu küll valmis, ent kaloreid on oodatust väga olulisel määral vähem. Kõht harjub magusat maitset mitte seostama küllastumisega ning nõuab rohkem toitu, mis võib tuua kaasa ülesöömise.

Seetõttu võib suhkruasendaja tarvitamisel olla tugev seos ülesöömisega, hoiatavad teadlased.



Traditsiooniliselt leitakse, et suhkruasendajad aitavad inimestel kaalust maha võtta. Ent 2017 aastal tehtud uuringu kohaselt pole madalakalorilised suhkruasendajatel nagu aspartaam, steviool või sukarloos kuigi tõhusad abimehed kaalu kaotamisel.