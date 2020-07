KUKESEENED KOIDAVAD! Toidutare tarkade parimad retseptid ja soovitused

Kukeseened on nn kindla peale minemise seened, sest enamik inimesi tunnevad need eksimatult ära. Vürtsilõhnalist ja maitsvat seent süüakse peamiselt kupatamata. Kukeseened passivad hästi kastmeteks, risotodeks, suppideks, vormiroogadeks – kasutusvõimalusi on vaat et lõputult.

Kukeseeni on kõige parem säilitada õrnalt kuumutatuna, kui seentest on eemaldatud osa veest. Selleks tuleks seeni kuumutada praeahjus madalal temperatuuril kuni vedeliku aurustumiseni. Seejärel tuleks seened panna kaanega suletavasse karpi, jahutada ja asetada külmkambrisse.

Lühiajaliselt saab säilitada ka või sees praetud kukeseeni, ent mitte üle kolme kuu.

Kukeseeni saab ka kuivatada, lükkides need niidi otsa ning riputades kuiva kohta.

Seeneusside rünnaku eest kaitseb kukeseeni keemiline tõke, mis väljendub toore seene kibedas maitses ja erilises lõhnas, on kirjutanud Õhtuleht. Ussitamatus näitab, et kukeseen on seeneriigis suhteliselt ammune ja algeline liik, mis seenekärbeste ja -sääskede ligimeelitamise asemel peletab neid hoopis eemale.

Kukeseenesõber peab arvestama sellega, et tema lemmikroog seedub aeglaselt. Sajagrammine lisanditeta kukeseeneports annab sööjale kõigest 30 kilokalorit. Kuid neis seentes on märkimisväärselt mikrotoitaineid. Ilusa kuldkollase värvuse eest võlgnevad kukeseened tänu karotenoididele. Beeta-karoteenist suudab meie organism sünteesida ka A-vitamiini. Rasvlahustuvatest vitamiinidest on kukeseentes suurel hulgal D-vitamiini, vesilahustuvatest küllaldaselt erinevaid B-rühma vitamiine, peamiselt B1 ja B3.