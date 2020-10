DESSERT TOOB TERVISE: 10 kasulikku magustoitu, mis teevad saledaks ja õnnelikuks

Kolmapäeval on lisaks rahvusvaheline desserdipäev - imeline põhjus midagi head endale lubada. Lisaks on uuringud näidanud, et magustoit tulebki enne süüa - nii tarbid muud toitu vähem ja hoiade kalorite arvelt kokku. Kui valid aeglaste süsivesikutega mitte nii rasvase maiuse, on kõht kauem täis ja kaalulangus seda tugevam!