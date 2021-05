Lihatoidu retseptid GRILLIAJA 5 MARINAADI | Roheline, sinepine, mustikane, napsune ja tšilline Hele-Mai Alamaa , täna 15:54 Jaga: M

Viis marinaadi Foto: Hele-Mai Alamaa

Omatehtud marinaadid on hulga mahedamad kui poe omad. Ja neil on üks erakordselt hea omadus – liha maitseb suurepäraselt ka külmast peast. Järgmisel päeval paned lõigu võileiva vahele ja võtad tööle kaasa. Luksus. Minu nipp on ka see, et soola-pipra lisan alati alles pärast liha küpsetamist, nii saab palju mahlasem.