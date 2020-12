Toiduuudised TERVITUSI PALAVAID AHJUPLAADI PEALT! Toidutare 10 popimat piparkoogiretsepti! Toidutare , täna 11:50 Jaga: M

Piparkoogitainas ehk krõbedad piparkoogi Foto: Seljamaa fotostuudio/Toidutare

Piparkoogid tasub ise valmis teha, sest just nii saad tagada, et sinu kallimate laual pole liialdatud vastikute ebavajalike e-aineite ja maitsetugevdajatega ning kokku hoitud maitsvate asjade pealt. Toidutare varus on palju retsete, alates piparkookidest veganitele kuni pehmete valgete mahedate koogikesteni. Kutsume Sind avastama koos meiega Tare menukamaid piparkoogiretsepte, et jagada rõõmu oma armsamatega!