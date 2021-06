ELUVAIM TAGASI: 7 head kütust, et pohmeluses keha jälle käima saada 

Foto: PantherMedia/Scanpix

Mõõdukast aktiivsema alkoholitarbimisega peole järgneb reeglina pohmell. Osad inimesed usuvad, et viletsa enesetunde saab ära peletada kohvi või hea rasvase burgeriga. Ent kiirabiarst Robert Glatter kinnitas Men’s Health’ile , et need teevad pohmeluse hoopiski hullemaks. Põhjus: kohv soodustab maomahlade tekkimist ning seeläbi iivelduse ja kõrvetustunde teket. Rasvased toidud aga sunnivad maksa ja kõhunääret veelgi rohkem tööle – ärgem unustagem, et need organid püüavad juba niigi õhtul manustatud alkoholist lahti saada. Doktor Glatter soovitab pohmelli taltsutamiseks hoopiski süüa-juua alljärgnevat kuut asja.