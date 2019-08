VIDEORETSEPT: Kõige lihtsamad ja maitsvamad pannkoogid viimaseks suvevaheaja päevaks 

Oleme proovinud pannkooke teha nii- ja naapidi, ent see retsept on saanud absoluutseks lemmikuks. Koogid on nii maitsvad, et neid süüakse pere peres moosita. Külalised söövad ka ilma. Lihtsalt - kui sul on mõnusad muhedad vabapidamisel kana munad, talupiim, hea ökojahu ja aega pliidi ees susserdada, on tulemuseks väike päike pannil - ja su kallimate silmades.