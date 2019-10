KÕRVITS PALUB PURKI: 10 lahedat vau-efektiga, ent lihtsat salatit ja moosi! 

Ameerikas kasvavates kõrvitsatest läheb tänapäeval koguni 90% halloweeni-atribuutika meisterdamiseks. Õnneks on Eestis selline kõrvitsa kasutusviis kaduvväike. Pigem süüakse ja säilitatakse.

Kõrvitsa toiteväärtus sarnaneb lilkapsa toiteväärtusega. Kõrvitsat kasutatakse tihti eridieetides, sest ta on kergesti seeduv. Kõrvitsa sorte on väga palju. Nad erinevad valmimisaja, viljade kuju ja suuruse ning koore ja viljaliha värvuse poolest. Kollaseviljalistel sortidel on viljaliha tihedam ja aromaatsem kui roheliseviljalistel sortidel.