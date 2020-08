KUTSUVALT VÄRVILISED JA MAITSVAD: jahutavate pulgajäätiste suvine paraad 

Need jäätised valmisid 0,5 dl mahutavates jäätisevormides.

Jäätiste külmumiseks kulub sügavkülmas 4–6 tundi.

Enne külma panekut koputa jäätiseseguga täidetud vorme kindlasti vastu lauda – nii ei jää maiusesse õhuauke.

Arvesta, et külmunult tõmbab jäätisesegu magusust vähemaks.

Enne söömist lase jäätistel pisut toatemperatuuril seista – nii on maiuste tekstuur kõige parem.

Kui retseptis on antud kookospiim, kasuta kindlasti tavalist või kreemjat kookospiima, mitte lahjendatud varianti.