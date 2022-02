KÜÜSLAUK JA MESI: Eesti iidsed armutoidud on suurt väge täis

„Maasikad, šampanja ja vahukoor on küllap igaühele tuttavad Hollywoodi filmidest. Või siis kuulsast telesarjast „Seks ja linn". Seal muuseas mäkerdas üks peategelastest end ju kord üleni sushiga kokku,“ muigab Triin. „Samas pole ma kirjandusest kordagi kohanud, et vahukoor oleks libiidot turgutav toiduaine. Oma koolitusi kokku pannes otsisin raamatukogudest teaduspõhist materjali, sest internetis on väga vastuolulist infot.“