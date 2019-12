Talvine tervendaja: oluline nii rahvameditsiinis kui ka igapäevasel toidulaual 

Ingverit on oma ülestähendustes kirjeldanud juba 6. sajandil e.m.a elanud Hiina õpetlane Konfutsius ning just Hiinat peetaksegi ingveri algseks kodumaaks. Kultuurtaimena levis see edasi Indiasse, Kagu-Aasiasse, Lääne-Aafrikasse ja Kariibi mere saartele. Tänapäevalgi tuleb 25% maailma ingveritoodangust Hiinast, suurtes kogustes toodavad seda ka India, Indoneesia, Nigeeria, Bangladesh, Tai, Filipiinid ja Põhja-Korea. Taime ladinakeelse nimetuse Zingiber officinale esiosa on võetud kreeka keelest, kuhu see oli tulnud sankskriti terminist stringa-vera, mida võiks tõlkida kui „põdrasarvekujuline“.

Hiina köögis on ingveril vääriline koht kaheksa tõelise aarde hulgas, kuhu kuuluvad veel: soja, rõigas, küüslauk, talisibul, Hiina kapsas, seened ja seesam. Foto: Anya Bell / Unsplash

Särtsakas maitse

Aasia troopilistel aladel on ingver põhimaitseaineks. Võib arvata, et üheks põhjuseks on ingveri omadus takistada toiduainete riknemist. Ingveri sooja värskendavat põletavust kohtab Aasias lisaks liha- ja kalaroogadele alati ka tšatnides ja muudes vürtsikates kastmetes ja lisandites. Ka mujal maailmas kasutatakse ingverit peaaegu kõikide roogade ja jookide maitsestamiseks, ainult et igal rahval on selleks oma traditsioonid ja eelistused. Eestis on ingver seni olnud kasutusel põhiliselt gripi- ja kõhurohuna, kuid üha enam leiab see tee ka söögilauale, andes maitset mitmetele toitudele.



Tervistav toime

Idamaades on ingver igiammustest aegadest olnud tähtis abivahend rahvameditsiinis. Nii on Hiinas ingveriteed edukalt pruugitud külmetushaiguste ja isegi gripi leevendamiseks Tänapäeval on taime tervistavad omadused saanud ka teadusliku põhjenduse. USA autoriteetsete allikate kinnitusel ergutab ingver perifeerset vereringet, laiendades veresooni ning tekitades kogu kehas mõnusa soojatunde. Kuum ingveritee soodustab higistamist ja aitab parandada hingamisteede katarre. Ingveris leiduvad rohked aromaatsed õlid stimuleerivad kopsude tööd, lahtistavad lima ja kergendavad ärritavat köha.