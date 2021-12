TALVINE TERVENDAJA: ingver on hinnas nii rahvameditsiinis kui ka igapäevasel toidulaual 

Ingverit on oma ülestähendustes kirjeldanud juba 6. sajandil e.m.a elanud Hiina õpetlane Konfutsius ning just Hiinat peetaksegi ingveri algseks kodumaaks. Kultuurtaimena levis see edasi Indiasse, Kagu-Aasiasse, Lääne-Aafrikasse ja Kariibi mere saartele. Tänapäevalgi tuleb 25% maailma ingveritoodangust Hiinast, suurtes kogustes toodavad seda ka India, Indoneesia, Nigeeria, Bangladesh, Tai, Filipiinid ja Põhja-Korea. Taime ladinakeelse nimetuse Zingiber officinale esiosa on võetud kreeka keelest, kuhu see oli tulnud sankskriti terminist stringa-vera, mida võiks tõlkida kui „põdrasarvekujuline“.