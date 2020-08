Toiduuudised NIPP | Kuidas valida head arbuusi? Õhtuleht.ee , täna, 16:50 Jaga: M

Kuidas valida head arbuusi? Foto: Mati Hiis

Kindel on see, et eksimine pole kunagi välistatud, kuid üks esimesi asju on arbuusile koputada. Kui see vastu kõmiseb, on vili küps ja mahlane.