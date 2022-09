LEGENDAARNE! Kristjan Jõekalda palavalt ihaldatud purgitomatite retsept

Toidutare , täna 16:34

Kallid lugejad! Kuna käes on hoidistamise aeg, on püsilugejad palunud meilt armastatud telenäo Kristjan Jõekalda aastaid tagasi ajakirjas Naised avaldatud tomatihoidise retsepti. Kuna küünalt on patt vaka all hoida, otsustasime seda jagada laiema hulga lugejatega!