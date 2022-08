ÕHTULEHE ARHIIVIST | Juha Rantaneni 10 nippi, kuidas head restorani ära tunda

Juha Rantanen võrdleb restoranis käiku teatri- või tsirkuseetendusega, kus kõigil osatäitjatel on oma ülesanne: kõigepealt võtab tsirkusedirektor uksel vastu, kohanäitajad juhatavad publiku viisakalt oma kohale, akrobaadid ja tuleneelajad toimetavad köögis, klounid hoolitsevad meeleolu eest. Lõpuks lehvitab direktor ukse peal lahkujatele järele ja kutsub peagi tagasi tulema. "Eesmärk on, et inimene saaks restoranis mitte ainult kõhu täis – see on enesestmõistetav –, vaid ka elamuse," rõhutab Soome kokk ja restoraniteadlane. "Ega inimene ei lähe restorani söögi pärast. Süüa saab kodus ka."