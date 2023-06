NÕUTU: Mis teeb Kreeka jogurti mõnusalt kreemjaks?

Jogurti täpne hapnemisaeg ja temperatuur sõltuvad Kimmeli sõnul kasutatavast jogurtijuuretisest. „Hapnemisprotsess lõpetatakse, kui toote pH on jõudnud 4,5ni. Mida madalam on hapnemistemperatuur, seda kauem protsess kestab.“

Mõni Kreeka jogurt on hoopis paksem kui teine ja jogurti tekstuur sõltub mitmest asjaolust. Kõrgema valgu ja rasvasisaldusega toode on tihti ka tihedama tekstuuriga. Samuti mõjutab seda ka toote valmistamistehnoloogia ning retseptis kasutatavad komponendid.

Kui jogurtitopsi avades on toote peal kiht vedelikku, siis see ei viita mitte jogurti riknemisele, vaid tegemist on vadakuga. See on tunnistus naturaalsest tootest, kus pole kasutatud paksendamiseks tärkliseid, pektiine jms, mis vadaku ära „sööks“.