LIDLI AVASTUSRETK | Puuviljaleti peidetud pärlid

Tean puuviljade ja juurviljade hulgimüügist keskmisest inimesest rohkem, sest minu elukaaslane tegutseb just selles valdkonnas. Iga kord kui kuhugi toidupoodi läheme, sammub ta esmajoones viljade leti juurde ja takseerib olukorda. Mida müüakse? Mis hinnaga? Milline on viljade kvaliteet? Tähelepanekuid jagab ta minuga, nii et saan ka ise kogu aeg targemaks.

Kas tead seda spetsiifilist noogutust, millega näiteks autoentusiastid üksteise ägedaid projekte tunnustavad? Hindav, aga heaks kiitev. Just sellise noogutuse pälvis Lidli viljade lett, kui kauplust esimest korda külastasime. Ja sellel on konkreetsed põhjused.

Me peame rääkima banaanist

Mõnda aega tagasi kirjutasin piimast, tuues selle kaubaartikli välja kui Lidli kaupluste ühe tõmbenumbri. Täpselt samas staatuses on banaan. Poodide vahel käib armutu kätš selle üle, kes suudab rahva banaani soodsaima kilohinnaga enda juurde ostlema meelitada. Banaan on konkurentsitult enim müüdud puuvili igas toidukaupluses.

Kõik kauplused tahavad pakkuda banaanile parimat kilohinda. Iga sent on arvel. Seetõttu on paljud ketid valinud sortimenti madalama kvaliteediklassi banaanid, sest need on odavad. Keegi ei taha konkurendi kõrval kõrgema hinnaga esile tõusta, sest kardetakse klientidest ilma jääda.

Lidl ei hiilga ainult banaanidega. Tegelikult suudab Lidl samal viisil tõeliselt magusaid hindu pakkuda ka teistele kõrgekvaliteedilistele viljadele.