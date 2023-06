Säästujuht: poed, kus jäätis maksab 44 senti, rõngas Krakovi vorsti 1,99 eurot ja kilo Eesti lihatomatid 2,99 eurot

Pane tähele, et Lidli ja Grossi kaupluste pakkumised kehtivad pühapäeva ehk 18. juunini. Rimi ja Maxima poodides püsivad soodushinnad 19. juunini ning Coopi kaupluses jätkub kampaania 30. juunini. Meie keti poodides kehtivad kampaaniapakkumised 2. juulini ja Selveri kauplustes 3. juulini.

Enim ehk 66% tavahinnast võidad, kui osta Maximast 99 sendi eest kaks Well Done söögivalmis avokaadot. Märkimisväärset ehk 54% säästu annab ka aprikooside hind, aprikoosikilo maksab seal 2,19 eurot. Rimi poodidest leiab tavahinnast poole odavama hinnaga virsikuid ja laime - mõlema kilost küsitakse seal 2,49 eurot. Grossi poodidest leiab poole soodsama kampaaniahinnaga 500 g paki Valio Eesti juustu (hind 2,98 eurot, kilo hind 5,96 eurot) ning Maxima kauplustest 500 g paki Estoveri Hiirte ja Eesti juustu (hind 2,99 eurot, kilo hind 5,98 eurot) ja lahtisi kobartomateid (kilo hind 99 senti). Rimi kauplustes on heas pakkumises Intsu talu lihatomatid, mille kilost küsitakse 2,99 eurot (sääst 46%) ja sama palju soodsamalt õnnestub Rimi poodidest saada kätte arbuus (kilo hind 1,35 eurot).