KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Kuurort (Narva-Jõesuu): seentega mõistab see puhvet paremini ümber käia kui lihaga

Kas on asi selles, et kuurordihooaeg pole veel alanud, või milleski muus, igatahes olen kolmapäeva õhtupoolikul sinna sisse astudes ainuke klient. Noh, minu seisukohalt on see mõistagi hea, ainult et kahju on sellist vaatepilti alati silmitseda – justkui kaunis daam seisaks üksi keset ballisaali oma parimas kleidis ... ja kedagi pole teda imetlemas.