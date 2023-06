SAMM-SAMMULT | Torti saab teha ka … sušist!

1. Loputa riis voolava vee all korralikult. Pane potti, lisa vesi ja sool ning lase seista 30 minutit.

2. Aja keema ja kuumuta keskmisel kuumusel 15–20 minutit või seni, kuni vedelik on imendunud ja riis pehme. Kata rätikuga ja lase seista 12 minutit. Seejärel tõsta ahjuvormi jahtuma.

3. Kuumuta suhkur ja riisiäädikas. Kui suhkur on sulanud, sega see riisi sisse.

5. Vooderda lahtikäiv koogivorm (Ø 20–21 cm) küpsetuspaberiga. Jaga riis silma järgi kolmeks ja tõsta esimene kiht vormi. Suru riisile peale, et see omavahel kokku jääks.

9. Tõsta peale norileht ja suru tordile, et see kinnituks. Üleliigsed servad lõika ära nii, et norileht ilusti torti kataks. Tõsta külmkappi vähemalt 45 minutiks.