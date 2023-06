NII VÄRSKENDAV! Mündine arbuusi-juustusalat

Suvine salatiaeg on imeline, sest kodumaised annid aina valmivad ja salativõimalusi on palju. See salat sobib nii omaette söögiks kui ka grillitud vorsti-liha-kala kõrvale. Mahlakas arbuus koos mustikatega teeb ka salati mahlaseks ja kastme osaks jääb vaid maitsenüansi andmine. Peamise värskuse annab kogu vaagnatäiele värske piparmünt.