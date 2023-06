VIDEO | UUS NIPISARI: TikToki toidunipid

Foto : Brandon Teder

Pilvepitsa - munavalgetest pitsapõhi

Esimeses saates proovime järgi kuulsa „pilvepitsa”, mille põhi on tehtud ainult munavalgetest ja maisitärklisest. Vahustatud munavalgetest pitsapõhi on rasva- ja süsivesinikevaba ning selle valmistamine võtab vaid minuteid. „Kõigile, kes peavad jälgima kaloreid ja süsivesikuid, on see pilvepitsa elumuutev,“ reklaamib TikTok. Kogu pitsa kalorisisaldus jääb alla 200.