Säästujuht: pühapäevaks superkiire kreveti-nuudlivokk, argiõhtuks koorene kartulivorm

Rikkalik koorene ja juustune kartulivorm võiks olla alternatiiviks tavapärastele keedu- või ahjukartulitele. Roog passib lisandiks nii lihale, linnulihale kui kalale, aga on piisavalt toitev, et seda süüa lihtsalt koos toorsalatiga. Ühtlasi on see suurepärane võimalus kasutada ära vanu kartuleid, mis muidu enam ei isuta.