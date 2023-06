Esimesed kiired tärkajad soovivad lauale!

Mõnusa maitselisa annab mõni spinatileht smuutis või omletis, rediseviilud krõmpsuvad võileival ja salatis, rabarber on asendamatu magusalaual, aga üllatab ka soolastes roogades ja no ürdid sobivad igale poole. Suvi on värskete salatite aeg ja salativalik on oi kui lai, sealt leiab igaüks endale meelepärast. Aga see ei ole ainult värskus, mille kiired tärkajad lauale toovad, vaid ka rohkelt vajalikke vitamiine ja teisi kasulikke aineid.