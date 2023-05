LIDLI AVASTUSRETK | Eestlane ja tema armas piim

Eestlasele on piim püha. On ju poed juba aastaid võidelnud piima liitrihinna pärast, arvates, et madalaim hind toob rahva kohale. Võib-olla ongi sellega kümnesse tabatud, sest piima osas on meil tugevad sissejuurdunud uskumused.

Piim ja kolm käsku

Piima puhul on Eesti inimestele olulised kolm näitajat, millest Lidli Pilos tublilt kinni peab.

Kõige tähtsam on muidugi päritolu. Piim peab pärinema Eestist! Sest kuidas siis muidu? Mille poolest on näiteks Läti või Leedu piim kehvemad, me ilmselt põhjendada ei oskagi. Tunnetus lihtsalt ütleb, et oma on parim.

Tegelikult käib piima tootmine üle Euroopa Liidu samade standardite alusel. Alates lehmade pidamisest kuni piima kvaliteedinäitajateni. Päris palju Eestis toodetud toorpiimast liigub ka Lätti ja Leetu, kus valmivad juba kohaliku päritolumärgisega piimatooted. Seegi on pigem väheteada fakt.

Kui mina esimese Pilose piima kätte haarasin, et vaadata, kust kaugelt see tuleb, siis selgus, et mitte eriti kaugelt – puha Eesti toode ja seejuures väga tuntud tootja oma.