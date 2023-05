KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Om (Tallinn): nii hästi tehtud tuunikala pole ma veel ilmselt saanudki! Nii et – soovitan, vägagi soovitan!

Minu meelest on kõrgemad, pukktoolidega varustatud lauad väga palju paremad söömiseks, kui need variandid, kus sügavale tooli sisse vajununa pead diivanilaua kõrguselt tasapinnalt midagi õngitsema. Aga mitte selleks pole me täna siia kogunenud, et laudadest rääkida, eksju.