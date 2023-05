MIDA TÄNA SÜÜA TEHA? Ragne Värk jagab oma lihtsaid ja maitsvaid lemmikretsepte

Ragnele tundub, et tihti tehakse kas liiga keerukaid või siis lihtsalt väga palju aega nõudvaid toite ning siis pole ime, et ajapikku tekib pereemal pliidi ääres passimisest tüdimus ja kokkamisest saab tüütu kohustus. „Pealegi tekib iga päev perele süüa tehes paratamatult mingil ajal ideede puudus,“ tõdeb ta, et aeg-ajalt tasuks igaühel mõnd uut lihtsat retsepti katsetada. Sestap pakubki ta oma uues kokaraamatus „Minu soolane köök. Lõuna- ja õhtusöök lihtsalt ning maitsvalt“ ilma suurema vaevata valmivaid retsepte, mis päästavad siis, kui ühtki head mõtet lõuna- või õhtusöögiks enam pole.