Säästujuht: grilliõhtu lõpetuseks arbuusipitsa, argipäeva lõunaks hakkliha-kapsaroog

Foto : Jaan heinmaa

Hautises vajalikku värsket kapsast tasub võtta Maxima keti kauplustest, kus kilo kapsast maksab 1,09 eurot. Ja kes arvab, et hautise kõrvale kuluks ära ka kartul, siis kampaaniahinnaga leiab sealt ka Laheotsa Madeira kartulit (2-kilose koti eest küsitakse 1,79 eurot).

Maxima poodidest saab 450 g paki Well Done sea- ja veisehakkliha kätte 2,30 euroga (kilo hind 5,30 eurot) ja Coopi poodids maksab 600 g karp Rakvere kodust hakkliha 4,49 eurot (kilo hind 7,48 eurot). Selveris küsitakse 300 g paki Fitness broileririnnafilee hakkliha eest 2,89 eurot (kilo hind 9,63 eurot) ja 400 g paki Mahe rohumaaveise hakkliha eest 3,99 eurot (kilo hind 9,98 eurot).

Mõnus amps, mis sobib hästi toidukorra lõpetamiseks, on arbuusipitsa. See on laste suur lemmik – neile meeldib seda nii valmistada kui ka süüa.