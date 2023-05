TAIMNE PÄEVARETSEPT | Taimne sidruni-toorjuustukook

1. Aseta kookospiimad külmkappi, et kookosrasv eralduks.

2. Aseta india pähklid kaussi ning vala neile peale keevat vett nii, et pähklid oleks kaetud. Jäta vähemalt tunniks ajaks seisma, et pähklid pehmeneksid.

3. Valmista koogipõhi. Purusta küpsised köögikombainis koos 2spl vahtrasiirupi, 2spl oliiviõli ning 1spl külma veega. Töötle segu köögikombainis, kuni kõik tükid on kadunud ning segu hakkab kokku. Suru küpsisesegu 23cm diameetriga lahtikäiva koogivormi põhja.

4. Kurna india pähklid ja pane nad blenderisse koos nelja sidruni riivitud koore ja välja pigistatud mahlaga. Lisa ka ülejäänud vahtrasiirup. Kraabi purkidest eraldunud paks kookoskreem ja lisa india pähklite juurde blenderisse. Töötle segu, kuni see on täielikult siidine ja kreemjas.

5. Vala pähklisegu koogipõhjale ja raputa õrnalt, et „toorjuustusegu“ jääks põhja peal tasane. Aseta kook sügavkülma vähemalt kaheks tunniks, kuni see on tahenenud.