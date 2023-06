HEAD JUUSTUPÄEVA! Valmista lihtsaid juustuküpsiseid

Tasteatlas.comi andmete järgi on kõige populaarsemad juustud maailmas mozzarella, Cheddari juust, feta, rikota ja parmesan. Juustupäeva soovitan tähistada aga mõne sellise erilise sordiga, mida te pole varem maitsnud. Samuti on paslik valmistada ise mõni juusturoog, olgu see pitsa, pasta või juustufondüü. Hea mõte on ka üllatada ennast ja oma sõpru nende imelihtsate, kuid maitsvate juustuküpsistega.