KATKEND RAAMATUST | Mulgi köök ehk puder ja kapsad, korbist rääkimata

„Vanaema, ära pane neid mulke pudru sisse, mulle Mulgi puder ei meeldi!“ teatab isepäine koolieelik oma Mulgi- maa-vanaemale, kes järeltuleva põlve saabudes potid- pannid tulele paneb ja rammusat kõhutäidet vaaritama asub. See lugu juhtus vanaema Õiega, kes pidi siis jõnglasele selgitama, et kartulipudrust ei tee Mulgi putru mitte mulgid, vaid tangud, mida mulgid lahkesti nii pudrule kui kapsastele lisavad. Teisalt on lapsel ehk õiguski, sest just mulkide nutikus, praktilisus ja innovaatilisus on põhjus, miks Mulgi nime kandvad toidud on just sellised, nagu me neid praegu tunneme.