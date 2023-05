MIDAGI MAITSVAT | Värsked kevadrullid seente ja suitsukanaga

Millal veel kevadrulle valmistada, kui mitte nüüd kevadel. Värsked kevadrullid on tervislikud –täidetud hulga värskete ja vitamiinidest pungil olevate ürtide ning köögiviljadega, maitserohked ja samas kalorivaesed. Kevadrullide valmistamine on väga mõnus tegevus, mida võib teha kogu perega või koos sõpradega. Oluline on rulle serveerimiseni niiske majapidamispaberi või rätiku all hoida, et need ei kuivaks.