LÕBUSAKS KALAPÄEVAKS | Lahtine lõheburger

Kuumuta või või õli pannil ja keera kuumus keskmiseks. Vormi massist neli saia mõõduga kotletti. Prae burgereid 2–3 minutit kummastki küljelt, keerates üks kord. Või grilli umbes 4 minutit, siis keera teine külg ja küpseta veel 1-2 minutit. Küpsuse kontrollimiseks võib teha noaga väikese sisselõike ja vaadata, kas ka seest on erkroosa värv muutunud heledamaks. Oluline on, et kotletid üle ei küpseks.