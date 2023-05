KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Deja Vu (Tallinn): koht, mida meenutada tagantjärgi väikese naeratusega

Minu jaoks on eelkriteerium väga lihtne – menüüs peab olema supp. Sest et supipöial, onju. Tõsi küll, eks neid kriteeriume ole muidki, kuid seekord sai otsustavaks supi olemasolek koos uksele ilmunud säravas punases kostüümis daami naeratusega. No kuidas sa ikka naeratuse juurest ära kõnnid.